Gf Vip, gaffe rovinosa: durante la diretta... come mostrano Jo Squillo

Gaffe per il Grande Fratello Vip. Nella puntata di venerdì 1 ottobre del programma di Canale 5 la regia incappa in un errore tecnico. È stato infatti trasmesso una parte di un confessionale di Jo Squillo. Un errore clamoroso quello avvenuto durante la trasmissione condotta da Alfonso Signorini. I dialoghi nei confessionali solitamente rimangono "segreti" o, nel caso, vengono usati solo per spiegare in puntata alcune dinamiche. Ma di certo non vengono mandati in onda come fatto ieri sera.

Nel filmato Jo Squillo commentata gli episodi inerenti a Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due, ex fidanzati, sono stati al centro del Gf visto alcune battute della influencer nei confronti del giovane. Un dibattito accesissimo tanto che l'attuale compagna di Antinolfi è stata costretta a intervenire e presentarsi nella casa più spiata d'Italia. Inutile spiegare come sia andata a finire: uno scontro di fuoco tra le due ragazze che ha fatto parecchio parlare i coinquilini. Jo Squillo compresa.

Ma non è la prima volta che la regia - in queste numerose edizioni - commette qualche piccola gaffe. Alcuni utenti in Rete ricordano di altre inquadrature "proibite": in passato infatti è capitato di intravedere persino qualche concorrente al bagno.

