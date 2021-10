Gf Vip, "quella notte lì...". Giucas Casella, passione sfrenata con un uomo: il gelo di Katia Ricciarelli

Francesco Fredella 05 ottobre 2021 a

Giucas Casella fa coming out e ammette di essere stato con un uomo. Le sue dichiarazioni al Grande Fratello Vip, sicuramente, lasciano tutti senza parole. “Come l’hai detta mi ha divertita, ma non so se è normale, io non sono mai stata con una donna”, dice Katia Ricciarelli durante il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una reazione immediata alle parole di Giucas. La confessione arriva durante una chiacchierata con Francesca Cipriani, amica di vecchia data sin dai tempi de L'Isola dei famosi (dove la super maggiorata della televisione italiana partecipa e conosce lo storico mentalità).

Le frasi di Giucas, che ha un figlio nato da una relazione di gioventù con una donna straniera, fanno il giro della Rete e in pochissimo tempo diventano virali. Tutti premiamo la grande sincerità di Giucas, che non pensa minimamente all'effetto virale di quelle frasi. In tendenza in pochissimo tempo. E la Ricciarelli, in una chiacchierata, dice di non essere mai stata corteggiata da lui.

Che ribatte: “Ma te l’ho fatta sempre io la corte, non è vero. Che dobbiamo dire quella notte li? No…“. Cosa è accaduto tra Giucas e Katia? Davvero c'è stato del tenero in passato? A quanto pare sì ed Alfonso Signorini, sempre attento alle vicende di cronaca rosa del suo Grande Fratello Vip, indaga. Il risultato è sorprendente perché avviene un gustoso fuoriprogramma nel corso della puntata. Giucas scherza prendendo di petto la situazione e dice: “Com’ero? Scarso? Non funzionava bene?“ Cala il gelo.

