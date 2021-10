Gf Vip, Manuel Bortuzzo e il "gran rifiuto". Gelo sotto le lenzuola con Lulu Selassiè

Francesco Fredella 07 ottobre 2021 a

a

a

Manuel Bortuzzo frena. E la principessa Lulù Selassiè deve rassegnarsi: questo flirt, al Grande Fratello Vip, "non s’ha da fare". L’ex campione di nuoto, infatti, sembra determinato e dice no. Per l’ennesima volta.

"Imbecilli e cerebrolesi?". Gli autori insultano i concorrenti del Gf Vip e Mediaset la "spiega" così: che imbarazzo...

"Tu non devi dare di più se non ti va. A me va di stare con te amore. Però attenzione, non sei un mio prigioniero che torna in gabbia da me dopo essere stato con gli amici. Però vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato. Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe piacere avere attenzioni in più. Dall’altro lato non vorrei nemmeno stressarti. Prima ho pianto tanto per queste cose, a te ci tengo. Perché fai questa faccia amore? Parliamo ti prego. Sai che mi piace coccolarti", racconta Lulù.

"Ecco perché dovete aiutarlo". Guenda Goria, un drammatico appello per il padre Amedeo





Intanto, le due sorelle gli consigliano di frenare. Nei giorni scorsi Manuel ha mostrato segni di cedimento decidendo - dopo un primo flirt - di volersi allontanare da Lulù. Ed infatti ha deciso di dormire con Aldo Montano. La sua più grande sorpresa agli inquilini della casa è stata muovere i primi passi con il tutore. Una scena che ha emozionato tutti, lacrime di gioia. I vipponi l’hanno abbracciato e baciato.

Gf Vip, "sono un provocatore": la proposta esplosiva di Luigi Mastroianni ad Alfonso Signorini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.