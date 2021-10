Gf Vip, Katia Ricciarelli brutalizzata: "Pochezza del genere umano, non capisce una che...", chi la fa a pezzi

08 ottobre 2021 a

"Una persona che non capisce che ci sono essere umani che hanno dei problemi". Un duro attacco quello lanciato contro Katia Ricciarelli dall'esterno della casa del Gf Vip, dove la cantante lirica si trova da più di un mese. A prendersela con lei è stata Patrizia Mirigliani, Patron di Miss Italia, intervenuta in difesa del figlio Nicola Pisu, anche lui all'interno della casa.

Alla Mirigliani avrebbe dato fastidio l'atteggiamento della Ricciarelli nei confronti del figlio. La cantante, infatti, ha ripetuto spesso di non capire ciò che dice Nicola quando parla. A tal proposito la madre Patrizia, intervistata a Casa Chi, ha detto: "Mi fa girare molto. Mi fa girare molto perché è la mamma di tutti, la nonna di tutti, come la vogliamo definire". Poi, parlando del figlio ha aggiunto: "Nicola è entrato lì non da macho sicuro di sé, non è capace di fingere, non è un attore, né nella vita né sul palcoscenico, per cui Nicola sta facendo degli enormi sforzi".

La Mirigliani, insomma, non si aspettava quella battuta dalla cantante: "Di fronte a queste battute, rimani un po’ allibito e poi pensi: ‘Va bene, c’è una pochezza del genere umano’. E siccome Grande Fratello rappresenta uno spaccato della società in tutte le sue sfaccettature è giusto che ci sia anche una persona che non capisce che ci sono essere umani che hanno dei problemi. Non vorrei andare oltre“. Poi ha rivelato che, se dovesse scegliere oggi, non proporrebbe alla Ricciarelli di fare la presidente di giuria a Miss Italia.

