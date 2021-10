Gf Vip, Francesca Cipriani e il raptus: sfonda la porta, distrugge la casa. "Colpa della foga"

09 ottobre 2021 a

a

a

Francesca Cipriani ha perso di nuovo la testa al Grande Fratello Vip. Basta nominarle il fidanzato Alessandro ed ecco che va in tilt: la showgirl è innamoratissima, al punto da essere quasi ossessionata dal suo uomo, ma ha tutte le ragioni del mondo per esserlo. Come ha confidato nei giorni scorsi, la Cipriani ha avuto delle pessime esperienze in quanto a relazioni sentimentali.

"Notte di passione". Katia Ricciarelli fa calare il gelo al GfVip: nome, cognome e dettagli (piccantissimi)

“Ho conosciuto una persona buona come me, l’altra metà dell’anima, con cui costruire un futuro. Ho sofferto tanto in passato - aveva confidato - ho conosciuto le persone sbagliate, soprattutto una in particolare, quando poi incontri una persona come te cambia tutto”. Nella puntata di ieri, venerdì 8 ottobre, Alfonso Signorini si è un po’ preso gioco di lei, dicendole che il fidanzato sarebbe tornato nella casa: così la showgirl corre in giro urlando il nome di Alessandro.

"Io torno al lavoro, tu non so". Bruganelli contro Volpe, drammatica rissa in diretta: viene giù il GfVip

A un certo punto si è fatta prendere troppo dalla foga del momento e ha scardinato una porta della casa: Signorini sorpreso l’ha invitata a placarsi e ad andare alla nave dell’amore dove, dopo aver trascorso la serata tra indizi e sorprese, la Cipriani ha finalmente potuto vedere il suo fidanzato, anche se soltanto attraverso l’occhio della casa.

Adriana Volpe "ferita". Con la Bruganelli la situazione è precipitata: clamoroso dietro le quinte al Gf Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.