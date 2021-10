Gf Vip, Sophie Codegoni e l'ex Matteo? "Ho visto tutto": fonti certe, una umiliazione

Francesco Fredella 13 ottobre 2021 a

a

a

Ora spunta il padre di Sophie Codegoni, che attacca l’ex Matteo. E dice: “Ho visto tutto, l’ha umiliata”. Spuntano nuove rivelazioni sulla storia d’amore tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

"Incinta? No, una gravidanza psicotica": choc per Amedeo Goria, drammatica confessione della fidanzata in diretta tv



Andiamo per gradi. La storia tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è finita (forse nel peggiore dei modi). Così Stefano Codegoni, il padre di Sophie che si trova nella casa del Grande Fratello Vip, rompe il silenzio in un’intervista al settimanale Di Più diretto da Osvaldo Orlandini. Il padre di Sophie dice che è stato Matteo Ranieri a mollare sua figlia. All'improvviso. Matteo - sempre secondo la ricostruzione di papà Stefano - si è trasferito a Milano per Sophie, ma poi l'ha mollata.

"Rispetto a quello che ti danno...". Prego? Soldi, colpo bassissimo della Volpe contro Sonia Bruganelli: gelo a Mediaset



"Ho passato molte giornate con loro. Sono andati avanti finché lui ha iniziato a negarsi. Una volte le ha detto che aveva l’influenza ma era andato a scattare delle foto. Un giorno si è presentata sotto casa e l’ha lasciata: “Non mi piaci neanche fisicamente”, le ha detto, umiliandola”, dice. “Lui poi ha iniziato a pubblicare in rete le foto con lo sguardo verso l’orizzonte e le telespettatrici del programma si sono scatenate contro Sophie. Invece la verità era un’altra: era Sophie a soffrire, non lui". Insomma, una vera cannonata. Senza precedenti.

"Cosa lo ho visto fare dopo la sauna". Soleil Sorge inchioda Aldo Montano: dettagli raccapriccianti

Stefano Codegoni orgoglioso della figlia ed è convinto che stia lasciando positivamente il segno. Ma Sophie ha sofferto anche per amore: la rottura definitiva con Matteo, conosciuto a Uomini e donne, sicuramente è stato un vero fulmine a ciel sereno. La Codegoni riuscirà a trovare l'amore?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.