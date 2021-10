Gf Vip, la battaglia di Jo Squillo: "Per Chico Forti sono pronta a farlo", gesto estremo

16 ottobre 2021 a

a

a

"Sono pronta allo sciopero della fame": Jo Squillo annuncia una vera e propria battaglia in segno di protesta per Chico Forti. Lo ha fatto sapere lei stessa nel corso della puntata di ieri sera del Gf Vip: durante il momento delle nomination ha richiamato l'attenzione di tutti sulla situazione dell'ex produttore televisivo e velista italiano che nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti.

Cipriani brutalizza Signorini: "Così no, non ci sto più con la testa", fuori controllo

Della situazione di Forti, in realtà, si starebbe occupando da tempo il governo. L'italiano è detenuto dal 2000 in America, dove sta scontando una condanna all’ergastolo per omicidio. Tuttavia Forti, da parte sua, si è sempre dichiarato innocente. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha firmato qualche mese fa per il trasferimento di Chico in Italia, in base alla Convenzione di Strasburgo del 1983, ma da quel momento non è cambiato ancora nulla.

"Ora devi dirmi la verità". Alfonso Signorini abbandona lo studio: caos al Gf Vip

Jo Squillo, comunque, è solo l'ultima di una serie di Vip che nel corso del tempo hanno supportato Chico Forti. La gieffina ha spesso chiesto aggiornamenti ad Alfonso Signorini sulla situazione. Anche durante la diretta di venerdì sera, mentre si scherzava sul "cappotto termico" di Giucas Casella, la Squillo ha preso la parola: "Alfonso, visto che tu sei così celere nelle cose burocratiche, c’è un’altra priorità che mi sta molto al cuore. Vedi di risolvere anche la questione di Chico Forti che è ancora là e deve tornare. Mi sembra ci siano delle priorità anche su queste cose. Occupatene tu che così speriamo di dare buone notizie". Il conduttore ha risposto: "Tu sai che non è facile". "A questo punto ti dico che sono pronta a fare anche da ora lo sciopero della fame, perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesca a dare delle risposte. Il Governo italiano deve intervenire urgentemente", ha detto infine Jo.

"Foto spinte nel telefonino, la mamma...". Lulu Selassie, principessa a luci rosse: sconcerto al GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.