Gf Vip, esplodono le principesse Selassiè: "Ci devono separare". Coltellate in famiglia, finisce malissimo

Tira una brutta aria tra le principesse Selassiè, entrate al Gf Vip come concorrente unico ma sempre più intenzionate adesso a proseguire ognuno per la propria strada. In particolare, sarebbero le decisioni riguardo alle nomination ad aver iniziato a rovinare il rapporto tra Jessica, Clarissa e Lulù. E non è tutto. Perché di mezzo ci sarebbe anche Soleil Sorge. Durante le nomination dell'ultima puntata, infatti, Jessica e Lulù hanno deciso di fare il nome di Raffaella Fico, mentre la scelta di Clarissa sarebbe ricaduta su Soleil.

"Siamo in tre ma votiamo come un solo concorrente. Io avrei nominato Soleil, ho proprio detto 'dai ragazze votiamola'. Non perché dovessi seguire gli altri, ma perché l’unica donna con cui ho avuto problemi è lei. Jessica e Lulù mi hanno risposto 'no, noi abbiamo chiarito con lei e non la vogliamo votare'", ha confessato Clarissa ad Ainette e Jo Squillo dopo la puntata.

In effetti, il rapporto tra Clarissa e Soleil non è proprio dei migliori: "Ha quasi dieci anni più di me e sa che questa è la mia prima esperienza in televisione. Invece non le frega niente, mi tratta in maniera pessima e non chiede nemmeno scusa quando sbaglia - ha raccontato la principessa Selassiè -. Poi parlare con lei è come parlare con un muro. Io e Lulù la pensiamo in maniera diversa, spero il prima possibile che ci dividano. Noi non ci troviamo sulle nomination, soprattutto con Lulù".

