Gf Vip, Soleil Sorge e una accusa sconvolgente: "Carne cruda per avvelenare i concorrenti"

Soleil Sorge contro tutti. E tutti contro Soleil. La gieffina vip resta al centro delle polemiche e sul web c’è chi sostiene che abbia un vero e proprio piano. “Gli altri anni non ci si poteva parlare all’orecchio e non si poteva stare senza microfono”, scrive qualcuno sui social network. “Anarchia”, dice un altro utente. all’interno del reality show. Il pubblico vorrebbe che ci fossero provvedimenti nei confronti di Soleil Sorge, che sta movimentando abbastanza la casa del Gf vip.

Ultimo episodio: il bicchiere gate. In pratica, un bicchiere lanciato nella casa del Gf vip sul tavolo spacca il gruppo. Tutti contro Soleil ancora una volta. La Fico, durante l’ultima puntata, si è scontrata in modo durissimo con lei. E non è stata l’unica. Durante la serata a tema, i gieffini hanno indossato i vari costumi ed hanno preparato la cena. Jessica Selassié addirittura accusa Soleil di aver intenzionalmente preparato carne cruda per “avvelenare i concorrenti”.

Una frase choc. Troppo forte. La storia del bicchiere sembra una leggerezza, non lo è affatto. Per davvero Soleil Sorge avrebbe cucinato la carne al barbecue facendo in modo che restasse cruda? Sembra strano pensare che volesse avvelenare tutti. La scusa è buona per attaccarla. E nella casa, che è una polveriera volano gli stracci.

Nella faccenda hanno spazio rilevante anche la Codegoni, che sarebbe stata accusata di essere complice di Soleil. Un telespettatore tuona: “Jessica sta accusando Soleil di aver avvelenato tutta la Casa perché ha tolto la carne dalla carta stagnola per farla cuocere sul barbecue che è rimasta cruda. L’ennesima assurdità”. Vedremo cosa accadrà stasera.

