Gf Vip, Alfonso Signorini asfalta Jo Squillo: "Sciopero della fame? Puoi anche smetterla". Lei si piega

"Non è questo il luogo": Alfonso Signorini ha chiesto a Jo Squillo di interrompere lo sciopero della fame che la showgirl aveva iniziato in segno di protesta per il mancato trasferimento di Chico Forti in Italia. La gieffina ha cominciato a farlo qualche giorno fa per avere delle risposte dal governo in merito al produttore televisivo e velista italiano che nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti. E che da allora non ha più messo piede in Italia.

Di fronte alla protesta della Squillo, la Farnesina ha inviato un comunicato al Gf Vip, che Signorini ha letto in diretta alla concorrente: "La Farnesina continua a perseguire con il massimo impegno, in particolare attraverso l'Ambasciata a Washington, ogni possibile canale che possa condurre a una soluzione di questa triste e difficile vicenda. In questi giorni si stanno intrecciando dei contatti ad alto livello che dovrebbero portare a dei chiarimenti in grado di favorire il trasferimento in Italia di Chico Forti". E non solo. Alfonso e Jo hanno ricevuto una lettera anche da Forti in persona, che ha scritto loro: "Siete fantastici ed è doveroso esprimervi la più sincera gratitudine, grazie per il sangue fresco che mi avete iniettato nelle vene".

A quel punto Signorini ha chiesto alla gieffina di interrompere il digiuno: "Il gioco in cui ti inserisci partecipando al Gf è un po' distonico rispetto alla cornice in cui ti trovi, anche perché richiede una costante assistenza medica che non possiamo fornirti. Alla luce anche di queste risposte, il tuo messaggio e il tuo gesto hanno trovato subito un'accoglienza anche inaspettata e inattesa, quindi io direi che per quanto mi riguarda puoi anche sospendere lo sciopero della fame, perché l'obiettivo è stato raggiunto". E la Squillo ha accettato.

