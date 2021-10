Gf Vip, Lulù Selassiè si sfoga nella notte: "Me ne voglio andare"

19 ottobre 2021 a

a

a

La puntata del Gf Vip andata in onda ieri sera su Canale 5 è stata particolarmente intensa per Lulù Selassiè, che non solo ha parlato di un suo dramma passato - per anni è stata perseguitata da uno stalker che ha reso la sua vita un vero e proprio inferno - ma poi ha anche ammesso di sentire la mancanza di Manuel Bortuzzo. Dopo aver raccontato l'episodio difficile vissuto a soli 15 anni, infatti, si sarebbe aspettata almeno una parola di conforto da parte del ragazzo, che però non è mai arrivata. La giovane allora si è sfogata nella notte con Gianmaria Antinolfi: "Me ne voglio andare. Non è che devo fare la falsa, a me manca Manuel…Devo dire le bugie?".

Soleil e il messaggio in codice? Beccata, spunta Fabrizio Corona: crolla il reality

Antinolfi, davanti a queste parole, ha spronato la coinquilina ad andare avanti: "Ti devi vivere questa esperienza qua dentro. Dove vuoi andare? Cosa risolvi andando via e scappando? Non risolvi nulla". L'imprenditore si è mostrato comprensivo nei confronti della ragazza, dicendo di capire quanto possa essere difficile non essere contraccambiati, ma l'ha comunque invitata a non mollare: "Devi rimanere qua dentro e diventare più forte".

Antinolfi, poi, ha detto alla principessa di viversi l'esperienza del Gf Vip fino in fondo e di scacciare i cattivi pensieri, soprattutto quelli legati al suo passato: "Non cercare una scusa in quello che è successo in passato, anzi cerca di imparare". Lulù, allora, ha detto che rifletterà sul suo futuro, ma allo stesso tempo ha anche ammesso che sta vivendo un periodo di forte crisi.

"Non è questo il luogo, puoi anche smetterla". Sciopero della fame? Signorini asfalta Jo Squillo: lei si piega

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.