Gf Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu, passione nella notte: immagini esplicite, "non diciamolo a nessuno"

Francesco Fredella 20 ottobre 2021

a

a

"Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok?": Miriana Trevisan e Nicola Pisu si danno un bacio. Tutto avviene in gran segreto nella Love Boat. Ma la notizia, in poco tempo, fa il giro della Rete. "Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso", confessa Miriana. Al Grande Fratello Vip da tempo sembra essere scoppiata una scintilla: Miriana, lo ricordiamo, è single (anche se, gira voce, di un ex di cui lei non vuole sentir parlare). Quindi l’ex ragazza di Non è la Rai potrebbe aver trovato l’uomo giusto. La casa è galeotta, si sa: lo scorso anno con Pretelli e la Salemi, prima ancora con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La storia si ripete.

Miriana Trevisan, poi, si confessa con Soleil Sorge. E dice: "Se ho capito se posso andare oltre? Forse ancora non l’ho capito del tutto. Lui è stato molto carino, mi ha fatta stare bene. Certo, deve capire che io non sono una donna facile e semplice. Spero che l’abbia già compreso. Sono una persona che si annoia facilmente. Deve viaggiare con me, giocare con me, ballare con me ed essere sempre curioso. Adesso però dovrebbe avere un po’ più di iniziativa. Tu sai di cosa parlo, non soltanto di cose fisiche. Anche perché mi freno tanto a lasciarmi andare fisicamente. Io guardo le telecamere e vedo la faccia di mio figlio".

Ovviamente nella casa la confessione prosegue e l’ex ragazza di Non è la Rai continua: "Questa cena che ha organizzato mi è piaciuta. Lui l’ha chiesto al GF, per me ha vinto. Questa è stata una bella dimostrazione. Però io ho bisogno di tanti altri stimoli. Lui mi piace, però potrebbe annoiarmi facilmente. Al momento sto bene, mi rilassa e mi fa sentire apprezzata. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà e come mi sentirò".

