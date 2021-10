Tale e quale show, Alba Parietti minacciata con un lucchetto: sconcerto in studio

Francesco Fredella 23 ottobre 2021 a

A Tale e quale show al telefono c'è Amanda Lear, la diva e musa ispiratrice di Dalì. In studio c'è Cristiano Malgioglio che segue l'imitazione della Alba Parietti: stavolta, vestita da pantera, canta un brano celebre di Amanda. E Malgioglio sbotta: "Amanda Lear sta chiamando un’ambulanza. Ho parlato con Amanda Lear".

Cristiano Malgioglio attacca Alba Parietti: "Sembrava stessi cantando la Traviata". Lei, anche durante le prove, aveva detto di essere stanca degli attacchi di Malgioglio. "In questa canzone Amanda Lear ha messo tutta la sua ironia e la sua ambiguità. Tu sembrava che stessi interpretando la Traviata”, ribadisce Cristiano a Tale e Quale show. "Posso dirti una cosa? Sei invecchiato" replica Alba Parietti. E Malgioglio ribatte: "Certo, perché dico la verità!".

La Parietti, durante l'esibizione, balla all'interno di una gabbia (proprio come nel famoso video di Amanda Lear). "Ti vorrei rinchiudere", tuona. Cristiano Malgioglio, infine, sfodera un lucchetto enorme, e spara l'ultima stoccata alla Parietti: "L’ho portato per rinchiuderti". Storia chiusa. Finisce tutto così, tra un litigio e una provocazione. Ma la Parietti dovrà studiare ancora molto perché sembra che Malgy non la promuoverà mai. Uno dei giudici più severi di questa edizione di Tale quale show.



