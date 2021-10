Gf Vip, la bomba di Alex Belli: "Chi c'è dietro la Cipriani e il suo fidanzato". Nome pesantissimo, panico in regia: scatta la censura

23 ottobre 2021 a

Quanto a lungo rimarrà Alessandro, fidanzato di Francesca Cipriani, all’interno della casa del Grande Fratello Vip? A riguardo Alfonso Signorini non è stato molto chiaro, ma è facile immaginare che il ragazzo rimarrà nel reality di Canale 5 almeno fino a lunedì, dopo essere stato presentato come il regalo della Cipriani per un paio di notti. Subito dopo la puntata, è però emerso un retroscena esplosivo sull’ingresso del ragazzo.

Parlando con Manuel Bortuzzo, Alex Belli ha fatto capire che era già a conoscenza dell’ingresso di Alessandro prima ancora che iniziasse il Gf Vip. Non solo, perché dietro alla Cipriani e al suo fidanzato ci sarebbe Fabrizio Corona: Belli si è riferito a lui col codice di “Ciccio Pasticcio”, non ha pronunciato esplicitamente il nome ma ha simulato di scriverlo sul tavolo. A quel punto la regia ha deciso di staccare l’inquadratura, censurando di fatto il discorso. Ovviamente il caso è montato sul web e in particolare sui social, dato che non è la prima volta che salta fuori il nome dell’ex re dei paparazzi.

Intanto la Cipriani si sta godendo la sua sorpresa: dopo che per diverse puntate Signorini l’aveva soltanto illusa riguardo al ricongiungimento con il suo fidanzato, alla fine tutto si è concretizzato. Resta da capire quanto tempo Alessandro trascorrerà all’interno della casa del Gf Vip.

