Amici 21, Serena e Albe beccati nell'intimità: cosa manda in onda Maria De Filippi, clamoroso imbarazzo

Ad Amici 21 tiene banco la storia tra Albe, allievo di Anna Pettinelli, e Serena. Il cantante si vede riconfermare la maglia ma l'attenzione del pubblico e dello studio si concentra su altro. Maria De Filippi, maliziosa, mostra un video del ragazzo insieme alla collega. Sempre più complici e intimi, hanno suggellato il loro rapporto con un passionale bacio, in gran segreto. Albe e Serena assistono alla scena con visibile imbarazzo, mentre lo studio resta ammutolito.

"Che silenzio!", scherza la De Filippi tentando di sciogliere l'emozione del momento. Maria aveva creato un momento di grande suspense, chiedendo sibillina a Raimondo Todaro prima di mostrare il video dei giovani allievi innamorati: "Tu sei uno che azzecca i quiz?". Alla risposta negativa del professore, ex (un po' al veleno) di Ballando con le stelle, la regia ha mandato in onda un primo video in cui si intuiva il momento di intimità senza però capire di chi si trattasse. La prima ipotesi, Carola e Luigi, è stata però smentita dal secondo video, accolto da Todaro con una battuta: "Ora capisco perché lui durante l’esibizione era bello carico".

Della coppia, la più in difficoltà è apparsa proprio Serena. E la De Filippi con ironia e sensibilità ha sciolto la tensione quasi rincuorandola: "Tutto tranquillo, sei giovane, va benissimo, hai fatto bene".

