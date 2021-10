Amici, Lorella Cuccarini dura con Flaza: "Hai bisogno di una scuola di vita, la tua esperienza finisce qui"

24 ottobre 2021 a

Flaza eliminata dalla scuola di Amici. Alla fine Lorella Cuccarini, sua insegnante di canto, è stata costretta a toglierle la maglia per via di comportamenti contrari al regolamento del programma di Canale 5. Già una volta, in realtà, la Cuccarini aveva ripreso l'allieva, invitandola a non commettere più errori di quel tipo, come arrivare tardi a lezione o usare il telefono più di quanto sia concesso.

Gli avvertimenti di Lorella, però, non sarebbero serviti a molto. Flaza, infatti, ha fatto tardi a una prova costumi e non è riuscita - come invece hanno fatto i suoi compagni - a rispettare un impegno. Ecco perché, nella puntata del talent andata in onda oggi, l'insegnante ha deciso definitivamente di eliminarla: "Ci sono delle regole che devono valere per tutti, hai bisogno di una scuola di vita".

La maestra di canto ha sempre detto che Flaza ha un grande talento, ma ha anche precisato che non basta: "Tu non mi dai modo di tirare fuori questo talento, non hai capito". E ancora: "Per quanto mi riguarda la permanenza di Flavia finisce qui oggi. Prenditi questa opportunità come un valore aggiunto, come un momento di crescita. Tu puoi avere moltissimo". Gli altri due insegnanti, Rudy zerbi e Anna Pettinelli, si sono rifiutati di "salvarla" dandole un banco.

