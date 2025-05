Il Volo, entra Lorella Cuccarini vestita così: si scatena il caos

Quelli de Il Volo... volano con Lorella Cuccarini. E' la "più amata dagli italiani" la grande protagonista della seconda parte di Tutti per uno, il concertone-evento che i tre tenori hanno tenuto qualche giorno fa nel suggestivo scenario di Palazzo Tè a Mantova e che andrà in onda in tre prime serate su Canale 5.

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone hanno ospitato colleghi di prima grandezza come Gianni Morandi, Noemi e Fiorella Mannoia per duetti sulle note di alcuni dei più celebri brani della musica leggera italiana e si sono fatti affiancare da star del mondo dello spettacolo. Il comico Enrico Brignano, per esempio, che finge di aver sbagliato arena e si presenta sul palco vestito da gladiatore romano.