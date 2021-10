Gf Vip, violento raptus di Francesca Cipriani: "Il tuo uomo con un'altra", finisce in disgrazia

Francesco Fredella 25 ottobre 2021 a

a

a

Ancora una volta Francesca Cipriani tra le protagoniste del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5, il tutto mentre sta vivendo un momento d'oro con il suo fidanzato Alessandro Rossi (entrato nella casa di Canale 5 ha lasciato tutti senza parole). Ma tutto avviene quando Giucas Casella, che è molto legato alla Cipriani dai tempi dell'Isola dei famosi, le organizza uno scherzo con la complicità di Manila Nazzaro. Il mentalista, in pratica, dice di avere avuto una visione che riguarda Alessandro ed un’altra donna.

"Non gli permetti di essere uomo". Miriana, l'accusa più intima a Patrizia Mirigliani (e a suo figlio)

La Cipriani, che si è resa protagonista di un vero e proprio show al suo ingresso nel programma condotto da Alfonso Signorini, resta senza parole. E sbotta. Giucas, forse abbastanza spaventato, dice a Francesca che si tratta di uno scherzo. Ma la Cipriani va su tutte le furie e gli tira dietro oggetti. Alessandro, poi, tranquillizza Francesca Cipriani dopo lo scherzo di Giucas Casella. Un brutto momento vissuto dalla maggiorata più famosa della televisione italiana (nata in uno storico Grande Fratello).

Soleil travolta dallo scandalo: "Tutto finto". Mentre lei è al GfVip, la demoliscono: una accusa gravissima

E l'ingresso di Alessandro, sicuramente, spacca a metà l'opinione pubblica: da una parte chi è favorevole ad un "NIP" (non vip) nella casa e dall'altra chi non vuole. Sicuramente, Alessandro potrebbe lasciare il segno. Qualcuno, dice che non mancheranno particolari hot. Chi vivrà vedrà nel corso dei prossimi giorni. Francesca, in questi ultimi mesi, non si trattiene: sbotta, urla, lo abbraccia e gli salta addosso. Nel corso dell'ultima puntata serale, però, non sono mancati colpi di scena. Stasera, invece, potrebbe capitare di tutto. Mettetevi comodi.

"Chi c'è dietro la Cipriani e il suo fidanzato". Gf Vip, la bomba di Alex Belli: nome pesantissimo, panico in regia (che censura)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.