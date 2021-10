Ballando con le Stelle, Morgan vuota il sacco su Selvaggia Lucarelli: "La ho frequentata, ecco chi è davvero"

Francesco Fredella 27 ottobre 2021 a

a

a

Ballando con le Stelle riaccende anche vecchi amori. Arriva Morgan, che tra l'altro dimostra di essere un bravissimo ballerino, e tornano a galla passioni e dissapori. Per la prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 era giunta un'indiscrezione sull'ex dei Bluvertigo con Selvaggia Lucarelli. Una storia passata, finita. “L’ho frequentata”, conferma Morgan su Chi. “Selvaggia è bella, intelligente, divertente, è un ottimo partito, l’ho conosciuta e l’ho frequentata: il fatto che non l’abbia più chiamata è la prova che non sono uno stalker”. Ed il gossip, sulla pista di ballo più famosa della tv, s'infiamma.

"Che tenera, sono ancora più stupita". Mietta no vax, il sospetto estremo di Selvaggia Lucarelli

Ma Morgan si sfoga contro chi lo ha preso di mira in tutto questo tempo. “Non è stato capito il mio linguaggio artistico”, dice. Eppure da Milly Carlucci dimostra di avere molto talento nella danza, dimostrando impegno e disciplina. Potrebbe essere proiettato verso la vittoria. Chissà.

“Quel bailamme che si è scatenato sulla mia presunta personalità sopra le righe è una cosa tutta italiana, è il rifiuto di interpretare la creatività e allora bisogna bollarla come ‘maledettismo’”, ammette Morgan. E poi, ancora una volta, sottolinea: “Non è stato capito il mio linguaggio artistico”.

"Caccia all'untore, poliziotto sanitario, roba da Corea del Nord": Vittorio Sgarbi massacra Selvaggia Lucarelli

Ma non manca, durante l'intervista rilasciata a Chi, la domanda delle domande: quella su Bugo. Ricordate la scenetta durante il Festival di Sanremo 2020? Morgan e Bugo litigarono sul palco, lui cambiò il testo della canzone all'improvviso. Una querelle infinita ed avvolta nel mistero. “Se vogliamo dimenticare questo incubo allora dobbiamo riprodurre il momento in cui io canto e quando dico: “Bugo dov’è?”, dice. “Così possiamo immaginare che tutto il dolore di questi due anni sia stato solo un brutto sogno”.

Mietta querela Selvaggia?" Chiedi scusa per la gogna". Ballando travolto dai no vax

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.