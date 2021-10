Gf Vip, "reazione allergica" per Soleil Sorge: paura nella casa, "ora è ko". Com'è ridotta

27 ottobre 2021 a

Paura per Soleil Sorge. La concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe avuto una reazione allergica, che l'ha costretta ad assumere gli antistaminici. I telespettatori del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non hanno potuto fare a meno di notare una certa spossatezza nell'influencer sempre attiva, ed ecco che sarebbe emersa la verità. "Soleil sta così a causa dei medicinali che ha preso stamattina per una reazione allergica, è Ko", ha commentato più di un utente su Twitter. A confermare le voci che si rincorrono fuori dalla casa, Manila Nazzaro.

Non sarebbe però l'unico malessere per la Sorge. Dalla diretta di lunedì 25 ottobre, la concorrente si sarebbe mostrata con i compagni particolarmente riflessiva e distante. Alcuni riferiscono che il suo umore sarebbe legato a una persona fuori e dalla quale si sarebbe aspettata dei segnali. Intanto fanno discutere i baci che per gioco si è scambiata con Alex Belli. Tra Soleil e l'attore molti sono pronti a scommettere che possa nascere qualcosa.

Tra questi non c'è sicuramente la moglie di Belli, Delia Duran, che si dice tranquilla a riguardo. "Alex è attratto da Soleil mentalmente perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupante. La fiducia è sempre stata il nostro punto forte", sono state le sue parole rilasciate al settimanale Novella 2000.

