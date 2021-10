Ballando con le stelle, "Mietta non è l'unica". Vaccino, indiscrezione-bomba: panico in Rai a poche ore dalla diretta

29 ottobre 2021 a

a

a

È esploso il Mietta-gate a Ballando con le stelle. La cantante è risultata positiva al Covid ed è stato scoperto che non è vaccinata: per questo si è alzato un polverone quando Selvaggia Lucarelli ha dichiarato di non voler lavorare con una persona che ha scelto di non aderire alla campagna vaccinale. Milly Carlucci ha provato a far rientrare il caso, ma ovviamente nella puntata che andrà in onda sabato sera su Rai1 la questione dovrà essere affrontata.

"Non volevo rovinarmi la carriera": la bordata di Al Bano, Milly Carlucci che dice?

“È opportuno ricordare - ha scritto Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia - che Mietta, risultata positiva al Covid, non è l’unica non vaccinata tra i concorrenti in gara”. Una notizia che potrebbe scatenare ulteriormente la Lucarelli, che all’interno di Ballando con le stelle occupa uno dei quattro posti in giuria. Dopo l’affondo di Selvaggia, la Carlucci ha cercato di mettere ordine intervenendo con un video: “Se tutti abbiamo il Green Pass siamo a posto. Secondo la legge attuale è l’unico strumento che serve per accedere ai luoghi collettivi. Per motivi di privacy non è possibile indagare sull’ordine del Green Pass che può nascere o da vaccinazione o da tampone ogni 48 ore”.

"Non sono disposta a lavorare così". Selvaggia minaccia l'addio a Milly Carlucci: caos in Rai

“Mietta è positiva, sta a casa e quindi dovremo aspettare che si negatiovizzi, ma sta benissimo”, ha assicurato la Carlucci, che poi ha parlato anche di Memo Remigi: “Sono circolate voci e notizie false. Memo ha semplicemente incontrato una persona risultata positiva, stiamo aspettando come e quando può rientrare nel cast”.

Caso-Mietta, parla Milly Carlucci: tre singole parole per demolire Selvaggia Lucarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.