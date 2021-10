Gf Vip, "ci vediamo in tribunale": guai grossi per Soleil Sorge? Chi la minaccia

30 ottobre 2021 a

Grande ritorno per Raffaella Fico all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'ex compagna di Mario Balotelli, dopo essere stata eliminata, ha fatto il suo ingresso nella puntata del 29 ottobre del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il motivo? Un "chiarimento" con Soleil Sorge. "Sono qui - esordisce Raffaella - per dirti innanzitutto di avere un po' più di umanità. Dentro la casa si può essere più o meno amici ma ci sono affermazioni di pessimo gusto che non vanno fatte".

E ancora: "Io prima di essere una concorrente del gf sono una donna e una mamma, sentirti dire determinate parole mi ha offesa tantissimo, vanno oltre il gioco. Le tue strategie non mi interessano, resto della stessa opinione su di te". Il riferimento è a una frase uscita alla Sorge: "Bye Bitch", su cui la Fico non ha intenzione di passare oltre.

"Su quella frase io non posso aggiungere altro, mi fermo qui perché verrà valutato nelle sedi opportune. Non posso andare oltre su queste frasi e su queste affermazioni", prosegue. A quel punto è l'influencer a replicare: "Tesoro non conosci la legge se pensi di potere fare una cosa del genere per un termine scherzoso e con intenzioni scherzose". Insomma, si rivedranno in tribunale?

