Ballando con le Stelle, dramma-Arisa a poche ore dalla diretta: crac i sala prove, com'è ridotta

Piccolo per infortunio per Arisa. La cantante, concorrente di Ballando con le Stelle, si è fatta mala durante le prove. A confermarlo lei stessa con una storia pubblicata su Instagram, in cui riprende la sua gamba fasciata. "Sto cominciando a diventare una vera ballerina perché dicono che gli atleti sono pieni di infortuni e un vero atleta è sempre infortunato. Mi sento quasi soddisfatta e orgogliosa di questa fasciatura che ho fatto io con l'aiuto di mia cugina che ringrazio, perché lei è un'ortopedica", è stato il commento ironico a poche ore dall'inizio della puntata del programma di Rai 1.

Nonostante le prime preoccupazioni, Arisa potrà partecipare a fianco di Milly Carlucci: "Sono felicissima perché mi sento meglio. C'è un bel sole a Roma e non vedo l'ora di entrare in sala per provare questa coreografia. Spero oggi di riuscire a impararla tutta, di farla bene in studio, è una coreografia molto difficile rispetto a quelle che sono le mie abitudini da ballerina…che voi sapete, sono eccelse (ride, ndr). Vi ringrazio tantissimo per tutti i direct che mi avete scritto con tanti cuoricini. Rispetto alla voglia di sapere le mie condizioni di salute, non vi preoccupate, io ho i poteri quindi ce la metterò tutta comunque. Vi voglio tanto bene, seguiteci ma votateci solo se vi piace".

Quella di quest'anno per la Carlucci è un'edizione iniziata con il piede sbagliato. Da inizio programma si contano già due concorrenti in quarantena per coronavirus e tante, anzi tantissime, polemiche. Dopo il contagio di Mietta, infatti, Selvaggia Lucarelli ha messo a dura prova la Rai: "Io non sono disposta a lavorare con continuità con una persona che non si è vaccinata. Non è solo una questione di salute, per me è una scelta. Io voglio che le persone che lavorano con me abbiano la mia stessa sensibilità su alcuni temi".

