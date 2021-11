GfVip, Aldo Montano contro Alex Belli: "Ora mettiti a sedere", si scatena il caos

02 novembre 2021 a

"Hai messo in piedi una recita"- Durissimo contro al Grande Fratello Vip tra Aldo Montano e Alex Belli. Il campione della scherma azzurra non ha preso bene ciò che l'attore ha detto di lui durante la festa di Halloween nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Gianmaria Antinolfi ha fatto intendere ad Alex che Montano lo considera ipocrita e Belli lo ha letteralmente sfidato: "Aldo quando esci allo scoperto ti aspetto". La regia del programma, durante il serale di lunedì, manda in onda lo sfogo e Montano reagisce: "Avete fatto entrare troppo vino ieri sera mi sa! Mi sembra strano, stamattina ci siamo parlati ma non erano questi i toni. Mi deve spiegare". A questo punto è lo stesso Signorini a stuzzicare: "Tu lanci un macigno nello stagno. E' una cosa che ti tenevi dentro. Perché Aldo succede così?". "Non ho nessuna forzatura in quello che faccio e vedo. Se ha delle cose da dirmi me le può dire", replica ancora l'olimpionico.

"E’ vero, tu hai un po’ questo alone. Ti invito a vedere quello che può essere un tuo modo di fare. Vuoi sempre mettere apposto qualcosa", esce allo scoperto Belli, subito rampognato da Montano: "Alex il tono e la recita pompata che hai fatto. La tua professione è una cosa. la mia è un’altra. Ho sempre messo apposto squadre". Interviene anche Soleil Sorge, molto vicina all'attore: "Alex secondo me ha esaltato i toni però ha detto una grande verità. Il messaggio che voleva dare era che qui non siamo a portare le nostre professioni. Aldo è come tante persone che qui dentro hanno delle opinioni e spesso tendono a non esporsi".

Ma lo scontro tra Belli e Montano si accende, con quest'uiltimo che esplode: "Mettiti a sedere! Giravi un po’ largo stamattina...". "A me a sedere non me lo dice nessuno - è la risposta di Alex -. Apprezzo tantissimo Aldo, vengo a sapere alle quattro del mattino che mi dici ipocrita, capisci che mi girano che non c’entra niente con tutto il suo mondo". Dallo studio, l'opinionista Adriana Volpe si dice "molto stupita dal suo atteggiamento. Mi sembra che la dentro è lui che ha una critica per tutti. Quante volte ho sentito dire proprio da te falso ipocrita indirizzato a qualcuno. Sei stato molto incoerente con Gianmaria. Sei il primo che bacia. Stai cercando di abbassare Gianmaria, di segnare il territorio, predichi bene ma razzoli male".

