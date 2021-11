GfVip, Soleil Sorge umiliata da Raffaella Fico: "Non ti strusciare sugli uomini delle altre"

02 novembre 2021 a

Raffaella Fico contro Soleil Sorge. E la guerra continua, anche a distanza. Tra l'ex di Balotelli e la Sorge non scorre buon sangue: le due donne, infatti, se ne sono dette di tutti i colori nella casa del Grande Fratello vip. Ora la Fico annuncia di voler passare dalle parole ai fatti: una querela contro la concorrente che sta spaccando l'opinione pubblica.

"Io non guarderei un uomo sposato", tuona la Fico contro Soleil. Ed il riferimento va ad Alex Belli (con cui la Sorge sarebbe in rapporto troppo intimi). Anche la moglie di Belli, Delia Duran, ha sbottato contro il comportamento di Soleil: tra i due, addirittura, c'è stato un bacio a stampo mentre stavano interpretando un bacio cinematografico.

Signorini incalza. E stuzzica i diretti interessati così: "Siete molto amati. A questo punto non potevamo non approfondire. Soleil qualche brividino lo senti?". Soleil replica: "Noi veramente ci amiamo. Ci apprezziamo tantissimo. La nostra è una coppia di amicizia". E subito dopo prende la parola Alex Belli: "Abbiamo tante cose in comune. L’ho conosciuta una volta eravamo in piazza del popolo a un evento, quando è arrivata io ho visto solo lei. Tra noi c’è una chimica pazzesca, le voglio un bene dell’anima. Tutte le cose che facciamo sono sincere. Io posso fare questo perché ho una donna stupenda che mi ha detto sii te stesso. Non ti nascondo che se fossi single potrebbe nascere una storia con Soleil". In quel momento tuona la Fico, che dallo studio critica Soleil: "Non ti strusciare agli uomini delle altre".

