Gf Vip, Alex Belli squalificato? Manuel Bortuzzo disabile, quindi... la battuta della vergogna

Al Grande Fratello Vip esplode un'altra polemica. Ora finisce sotto i raggi X Alex Belli, che potrebbe essere a rischio squalifica per una battuta inaccettabile sulla disabilità di Manuel Bortuzzo. Il pubblico chiede una punizione severa per l’attore, si tratta di un vero uno scivolone su Manuel. Senza precedenti.

Ecco i fatti: Alex si trova chiacchiera con Soleil Sorge e Davide Silvestri. Si parla di un'eliminazione in cui cadono "uno a uno cadono". Soleil fa riferimento ad uno dei concorrenti e poi Belli precisa: "Ultimo rimane Manu perché non può cadere". Questa battuta, sicuramente poco felice - anzi si poteva evitare, fa scivolare Alex Belli nel baratro. La Rete chiede la sua squalifica. Dopo questa battuta infelice Soleil accenna una risata, Davide resta in silenzio.

L’attore di Centovetrine si ritrova in mezzo al caos. Anche perché, non dimentichiamolo, solo alcuni giorni fa ha litigato con Aldo Montano: i due sono quasi arrivati alle mani. Una parte dei telespettatori vorrebbe eliminarlo. Adesso gli occhi di tutti sono puntati su domani sera: Alfonso Signorini, sicuramente, prenderà in mano la situazione cercando di far capire ad Alex Belli che ha sbagliato nel pronunciare quella frase. Servono, assolutamente, le sue scuse. Intanto, Bortuzzo sembra non aver percepito nulla. Il cortocircuito al Grande Fratello Vip potrebbe essere per davvero dietro l'angolo.

