Gf Vip, indiscrezione da censura su Francesca Cipriani: "Tagliando intimo", appena fuori dalla casa...

Il solito esplosivo Alberto Dandolo cannoneggia sul Grande Fratello Vip e i suoi concorrenti "morti di fama". La piccantissima penna del gossip di Dagospia rivela una indiscrezione su "Francescona Cipriani" definendola "simpatica, allegra e con una naturale inclinazione alle lusinghe della chirurgia estetica". Ecco dunque che "la showgirl per mancanza di show", formula esilarante che non stanca mai, protagonista inesauribile e infaticabile di gag e situazioni grottesche all'interno della casa (merito del fidanzato, fuori, e della spalla comica Giucas Casella, dentro) starebbe già preparando i fuochi d'artificio per quando arriverà il momento (molti sperano il più tardi possibile) del ritorno alla vita reale.

"Sapete la prima cosa che si sussurra farà appena fuori dal Gf Vip? - domanda malizioso Dandolo - Un tagliando alle chiappe!". Come dire, parafrasando il classicone di Sabrina Salerno e Jo Squillo: oltre al... davanzale c'è di più.

Ma non è la sola chicca di gossip che riguarda il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. "A proposito di Grande Bordello - aggiunge Dandolo -. Tra i concorrenti si 'nasconde' una donna che all'esterno della trasmissione si mormora sia una insaziabile ninfomane. Di chi stiamo parlando?". Indovinello assai pepato, proprio come quello che riguarda "uno dei protagonisti maschili di Ballando con le Stelle". "Nella Milano gaia - assicura il re del gossip - è assai conosciuto. Il prode ballerino, ufficialmente etero ortodosso, sotto la Madonnina infatti ha consumato e consuma notti porcine sollazzando spavaldo le sue birichine pulsioni anali. Di chi si tratta? Di un maestro di ballo o di un concorrente? Ah, non saperlo... Ps : piccolo indizio: non è sposato e non ha figli".

