Gf Vip, "voglio quella pasticca". Un disastro, in onda per errore il più privato dei momenti: eccolo

Un confessionale piuttosto intimo è andato in onda al Gf Vip per sbaglio. L'errore della regia è subito diventato virale sul web. Protagonista sfortunata dell'episodio una delle principesse Selassiè, Jessica. Nel video in questione, infatti, la giovane fa una richiesta particolare alla produzione a causa di seri problemi intestinali. "Mi servirebbe una pasticca e non me l’avete più mandata. Siccome mi serve urgente, perché sto male…è il Pursennid, per andare in bagno. Sto malissimo, ditegli che ho i crampi", ha spiegato la Selassiè.

La richiesta di Jessica è stata trasmessa durante la diretta del Gf Vip, che va in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Pare, insomma, che la principessa in questi giorni stia avendo problemi all’intestino. Ecco perché ha richiesto un aiuto medico. Questa gaffe da parte della regia del reality è solo l'ultima di una lunga serie. Qualche settimana fa, per esempio, la produzione lasciò il microfono acceso per errore e si sentì una voce femminile che parlava di "cerebrolesi".

Nonostante questo scivolone, Jessica - insieme alle sorelle Clarissa e Lulù - resta una delle concorrenti più amate di questa edizione del Gf Vip. Per il momento, le tre giocano come concorrente unico. In molti, però, già iniziano a chiedersi quando inizieranno a giocare singolarmente.

