GfVip, Alex Belli bacia Davide Silvestri: "Un raptus lungo 30 secondi"

Arriva il bacio. Ma si tratta di una burla, niente di più. Va in scena il GF Game Night - un po’ come avveniva con Tommaso Zorzi - e lo conducono Jessica Selassié e Sophie Codegoni. La prova del bacio è tra le novità: tocca ad Alex Belli, che sceglie di baciare Davide Silvestri. Un bacio a stampo che dura più di 30 secondi: nessun limone. Solo pochi giorno fa, lo ricordiamo, Alex aveva dato lezioni di baci a Soleil Sorge, ma qualcosa sembra essere sfuggito di mano.

Poi arriva la confessione. Davide sembra essere stanco del Gf vip e prima del bacio rivela ad Alex: “Qua devo dire che sto bene e ragiono tanto. Far l’attore mi diverte e mi piace davvero. Però se penso a quello che ho passato anni fa sono proprio felicissimo di aver fatto altro. Non è che dico ‘cavolo quanto mi manca fare l’attore, come vorrei tornare a recitare’. Anzi ti confesso che penso che mi ritirerò un’altra volta come è già successo. Dopo il GF Vip intendo. Sono orgoglioso e fiero del percorso che ho fatto nella mia vita. Qui ad esempio faccio fatica a stare alle dinamiche. Forse perché non ho creato storie d’amore. Più che divertirmi non so che fare qui dentro“.

Alex, però, cerca di fargli cambiare idea: “Ma cosa ti ritiri, cosa dici? Abbiamo creato dei bei piani B, ma la tua è una scelta drastica. Tu sei un istrionico, c’hai un talento e quello vero, hai la professione, hai in mano la maestria, il mestiere. Perché ti devi ritirare, ma dai. Fai un reality e pensi a ritirarti? Semmai finisce il reality e non fai altri programmi di questo genere“.

