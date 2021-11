Selvaggia Lucarelli scopre la querela di Morgan in diretta tv? E perde il controllo: raptus da Matano

16 novembre 2021 a

Morgan va in un programma tv, l’inizio è idilliaco, poi esplode una bomba all’improvviso e tutto va in malora. Copione visto e rivisto, che si sta ripetendo anche a Ballando con le stelle, dove nel corso dell’ultima puntata l’artista si è scontrato in maniera pesante con la giuria e in particolare con Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha appreso da Alberto Matano, durante un collegamento con La Vita in Diretta, di essere stata querelata da Morgan.

“Nel giro di due giorni - ha commentato - ha detto che sono una scimmia, poi mi ha scritto in privato che stava scherzando, poi torna a dire che vuole portarmi in tribunale: mi faccia sapere qual è il suo ruolo. Io credo che Morgan dovrebbe denunciarsi da solo, in tutti questi anni si è sempre sabotato da solo”. E infatti la Lucarelli ha ripercorso i precedenti televisivi dell’artista: “Va ad X Factor e dice che X Factor è un brutto programma, poi va dalla De Filippi e si fa denunciare. Lui morde sempre la mano di chi gliela tende: è questo il problema di Morgan”.

Per quanto concerne il loro scontro, la Lucarelli sostiene che non sia stato davvero tale: “Non c’è stato un botta e risposta, ci sono stati dieci minuti di sproloqui di Morgan, io non riuscivo a parlare. L’ho sempre trattato molto bene, sono sempre stata accogliente, affettuosa e soprattutto dai voti altissimi. Tutto quello che è successo, è successo nella sua testa”.

