GfVip, Francesca Cipriani crolla in lacrime con la madre: "Vittime dell'orco", il dramma diventa pubblico

Si nasconde un dramma nella famiglia di Francesca Cipriani. Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera 26 novembre, è arrivata a sorpresa anche la mamma della "esagerata" showgirl. "I figli sono come aquiloni, quando sono grandi bisogna lasciarli volare via ma il filo non l'ho lasciato", ha esordito la signora Rita che ha benedetto la proposta di matrimonio che sua figlia ha ricevuto dal fidanzato: "Sono felice per te e Alessandro, è la persona migliore che potessi trovare, ti aspettiamo per festeggiare".

Quindi la donna, commossa, ha ricordato quei momenti difficili affrontati con la figlia - anche lei in lacrime - e con il resto della famiglia a causa delle violenze subite da parte dell'ex fidanzato di Francesca: "Non devi sentirti in colpa per la sofferenza che abbiamo provato, siamo state male per un orco", ha sottolineato Rita, "ma siamo state aiutate e per questo devo ringraziare le forze dell'ordine che ci hanno sempre aiutato ogni volta che ne avevamo bisogno".

Recentemente Alberto Dandolo su Dagospia aveva fatto una rivelazione su "Francescona Cipriani" definendola "simpatica, allegra e con una naturale inclinazione alle lusinghe della chirurgia estetica". Ecco dunque che "la showgirl per mancanza di show", formula esilarante che non stanca mai, protagonista inesauribile e infaticabile di gag e situazioni grottesche all'interno della casa (merito del fidanzato, fuori, e della spalla comica Giucas Casella, dentro) starebbe già preparando i fuochi d'artificio per quando arriverà il momento (molti sperano il più tardi possibile) del ritorno alla vita reale. "Sapete la prima cosa che si sussurra farà appena fuori dal Gf Vip? - domanda malizioso Dandolo - Un tagliando alle chiappe".

