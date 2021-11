Ballando con le Stelle, "quando mi vede si eccita": fucilata in diretta contro Selvaggia Lucarelli, gelo su Rai 1

Francesco Fredella 28 novembre 2021 a

Di nuovo Federico fashion style contro Selvaggia Lucarelli, il confronto continua a Ballando con le stelle, nella puntata in onda su Rai 1 e condotta da Milly Carlucci sabato 27 novembre. Il parrucchiere di Anzio scende in pista con una samba. E dice: “A me eccita la telecamera, così come lo stesso prova Selvaggia quando vede me davanti. Lei non vuole farmi domande strane, perché secondo me lei vuole portarmi in camera".

La Lucarelli risponde alle provocazioni con ironia: “Senza nemmeno sentirci al telefono siamo arrivati entrambi con le piume, sembra quasi che ci siamo messi d’accordo. Il destino ci sta suggerendo qualcosa. Nella clip dici che vorresti unirti carnalmente con me. Sei sicuro che mi vuoi? A parte tutto però hai fatto una bella cosa sul palco e sei stato divertente. Questa è la baracconata che mi aspettavo da te ed è arrivata. Dai che era una vera baracconata fatta bene, una sorta di carnevale di Anzio".

Federico resta senza parole, quasi spiazzato dalla reazione di Selvaggia e continua: “Se voglio davvero unirmi con te? Sai, tu ci giri intorno, ma so che vorresti farmi una domanda specifica. Magari prenderò un po’ di rinforzanti e ci uniremo“.

“Sì parlando dell’orientamento dico una cosa su Ballando. Selvaggia Lucarelli gira, gira e gira su una domanda. Poi però non la fa e mi chiede di che segno sono. Se vuole chiedermi qualcosa può farlo e io le risponderò. A me non infastidisce chi mi chiede questo. Perché non ho nulla da nascondere, sono etero. Guardate che non mi trincero dietro a nessun silenzio”. Con due parole il parrucchiere mette in riga la Lucarelli.

