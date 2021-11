Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli in studio vestita così? E Morgan "ci prova": succede di tutto

28 novembre 2021 a

Succede di tutto a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Anche nella puntata di sabato 27 novembre proseguono le schermaglie tra Selvaggia Lucarelli e Morgan, un duello infuocato, anche troppo in certe occasioni, che prosegue ormai da settimane. Liti, tensioni, risse negli androni degli studi Rai, minaccia di querele e di ritiro dalla trasmissione. Insomma, di tutto e di più.

E succede di tutto anche in termini di... look. Già, perché nell'ultima puntata Selvaggia Lucarelli si è presentata così come potete vedere qui sotto. Un vestito davvero peculiare, in bianco e con molte piume, un vestito dagli accenti antichi. Insomma, Selvaggia osa, e lo fa anche sfoggiando una inconsueta capigliatura, i capelli raccolti, a completare un outfit che non ha precedenti.

Poi, il nuovo capitolo con Morgan. Già, perché l'ex frontman dei Bluvertigo spiazza tutti, invitando la giornalista a ballare con lui. La Lucarelli, visibilmente imbarazzata, ha preferito non rispondere. A farlo per lei ci ha pensato Carolyn Smith, che ha ricordato: "Vado sulla difesa sua in pratica un giudice non può ballare con un concorrente". A quel punto, la Lucarelli ha aggiunto: "Io non ho ballato neanche con Giulio Berruti". Secca, tanchant. Per inciso, dal violento scontro di due settimane fa, Selvaggia Lucarelli non ha più rivolto parola a Morgan, evitando anche di commentare le sue esibizioni. Si limita infatti a giudicarle con le palette. Insomma, la tensione si taglia con il coltello...

