Arisa, conferme spinte su Vito Coppola: "Quando è vicino...". Dopo questo video, la bomba

Una Arisa superstar: conquista Ballando con le stelle, Rocco Siffredi, il suo partner di scena Vito Coppola e i social, letteralmente impazziti per la sua annunciata "svolta erotica". La 39enne cantante abruzzese di Serenità e La Notte un po' ci fa e un po' ci è. Le foto sempre più provocanti ed esplicite su Instagram, il bacio in diretta con Coppola una settimana fa, l'intervista a Tv Sorrisi e canzoni in cui ha aperto spiragli su una carriera diciamo così più disinibita, addirittura un film erotico. E Rocco, re del cinema a luci rosse italiano e mondiale, che si offre volentieri di farle da apripista nel mondo per adulti.

Sabato sera, a Ballando, altra esibizione "proibita" con Coppola, tra strusciamenti coreografici e ammiccamenti vari. "Ma come faccio a non baciarlo ragazzi? - ha poi allargato le braccia davanti ai giudici - Ormai viene spontaneo, quando ce l'ho vicino un bacino glielo devo dare". E Selvaggia Lucarelli l'ha "ribattezzata" così, a tempo di record: "Se Sabrina Salerno è la professione della sensualità, tu in un certo senso sei l'amatoriale".

Dal canto suo, Arisa ha avvisato Siffredi: "Io non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso perché penso sia un lavoro come un altro". Parole che hanno fatto letteralmente sbiancare la conduttrice Milly Carlucci. "Nel caso la mia professione dovesse prendere una strada un pochino più erotica e sensuale - ha concluso la cantante - non avrei nessun problema. Soprattutto perché la televisione generalista è piena di pornografia tra le righe", "Non mi era mai capitato - la reazione della conduttrice -. Però ci sono delle prime volte interessanti".

