Ballando con le Stelle, Arisa pronta a tutto: prima della puntata... clamoroso, con chi la beccano

Arisa non molla e si allena sempre, ovunque. Adesso, prima della puntata di sabato sera su Rai 1 di Ballando con le Stelle, ne approfitta per ballare con uno speaker di Radio Zeta - la prima radiovisione d'Italia scelta dalla Generazione futuro e diretta da Federica Gentile.

Prima un Cha cha cha e poi una Bachata, classica per muovere i primi passi. Arisa è inarrestabile, ogni occasione è buona per ballare. Stavolta, però, la cantante lucana si allena prima della puntata del sabato sera da Milly Carlucci balla davanti a tutti con Diego Zappone (che conduce Collettivo Zeta, dalle 15 alle 17 ed è anche speaker di RTL102.5 News). L’occasione buona per accennare qualche passo arriva in occasione del Vanity Fair Stories (di cui RTL 102.5 è radio partner). All'evento che si svolge a Milano partecipa anche la cantante lucana, che dopo aver partecipato come coach ad Amici (lo scorso anno) è arrivata al sabato sera di Rai1 dicendo sì alla chiamata di Milly Carlucci. Ed è, inutile negarlo, tra i concorrenti più amati di questa edizione di Ballando con le stelle.

Arisa, durante il Vanity Fair stories, non si sottrae ad un momento di puro spettacolo. Zappone sfoggia una dote da ballerino, lasciando tutti senza parole. E la Ig stories, pubblicata sull’account di Radio Zeta, fa da subito il giro della Rete. Un modo decisamente diverso per allenarsi prima della finalissima di sabato sera.

