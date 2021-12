Uomini e Donne, messaggio-choc di Incarnato a Ursida: "Troppo volgare, nemmeno si può leggere". E spuntano pure le foto

Francesco Fredella 02 dicembre 2021 a

a

a

Le segnalazioni su Armando Incarnato di Uomini e Donne non mancano. Adesso su di lui, sempre al centro del gossip, spunta un pettegolezzo. Ma andiamo per gradi: vi ricordate Janet, l’ex fidanzata di Armando? Era stata tirata in ballo per alcuni suoi comportamenti che facevano intendere che ci fosse un fidanzamento tra loro. Molte segnalazione sono giunte alla redazione del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Addirittura i ben informati parlano di messaggi molto forti mandati a Veronica Ursida, che aveva frequentato Armando. Tra l’altro la Ursida aveva mostrato a Gianni e Tina “parole volgari che non potevano essere lette ad alta voce”, come racconta Gossip e tv. “In più si era parlato di foto di Janet a casa di Armando”.

"Gemma Galgani fatta fuori": uno choc, perché la vogliono cacciare dalla trasmissione

Ma Incarnato mette una pezza sulla vicenda, visto che anche Janet aveva negato di essere la fidanzata di Armando. Qual è l verità dei fatti? Questo è il passato. Dopo due anni spunta una segnalazione che ha ricevuto Deianira Marzano da parte di un parente o una parente di Armando. Potrebbe trattarsi di un cugino di secondo o terzo grado, ecco la segnalazione su Armando e Janet.

Una notte di fuoco, "infranto il regolamento": la furia della De Filippi contro Andrea Nicole, caos a U&D

“Una volta a persone a me molto vicine parlava di questa ragazza come la sua fidanzata. Lavora nel suo negozio di parrucchiere”. Armando sarebbe andato a fare i capelli al salone di Janet (e questo dettaglio lo si nota da una foto che ha pubblicato). Anche a gennaio del 2020 Armando aveva ribadito che il salone era di Janet: sembra che l’avrebbe regalato a lei per ripagarla di tutto il bene che gli aveva fatto negli anni. Ma Armando Incarnato parla di Janet come se fosse la sua fidanzata nonostante la loro storia sia durata cinque anni. “Non tutte le storie d’amore finiscono con l’odio”, aveva raccontato difendendo Janet.

"Che ci stai a fare qui?". Maria De Filippi sconvolta da Luca: la frase che fa calare il gelo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.