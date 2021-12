Ballando con le Stelle, il dramma infinto di Carolyn Smith: tumore, ecco le sue condizionni oggi

02 dicembre 2021 a

Dietro il sorriso di Carolyn Smith, un grande dolore. Il Presidente di Giuria di Ballando con le stelle, il programma in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, deve ancora fare i conti con il tumore al seno. "Ho dolori dappertutto, però si va avanti…con il sorriso", dice in una lunga intervista a Diva e Donna. Poco tempo fa la giurata era tornata a parlare del suo tumore con il settimanale Intimità dichiarando la sua più grande paura: quella di lasciare suo marito da solo.

"Quando ho scoperto di avere un tumore al seno ero più che altro terrorizzata per Tino. Nemmeno riusciva ad andare in ospedale, solitamente sveniva per la tensione. Specie i primi tempi dovevo sempre confortarlo". L'ex ballerina ha raccontato per la prima volta del male che l'ha travolta nel 2015, quando aveva iniziato tutte le cure. Negli anni ha deciso di proseguire il percorso raccontando la malattia per poter dare forza e coraggio alle alle donne che si trovavano nella sua stessa situazione.

Il rischio di recidive, ad oggi, è molto alto. Motivo, questo, per cui non ha intenzione di fermare le cure. Anche se questi hanno effetti spiacevoli sul suo corpo e le causano dolore. Proprio Ballando riesce a distrarla, mostrandosi sempre ottimista di fronte alle telecamere.

