Verissimo, "mi fermo pochissimo": gaffe di Paolo Bonolis, Alfonso Signorini che dice?

Per la prima volta, ospiti in coppia Paolo Bonolis e la moglie, Sonia Bruganelli, il tutto a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, la puntata è quella di domenica 5 dicembre. Un'intervista di coppia esilarante, cinica e molto divertente. Tutta una battuta. Apre le danze Bonolis: "Folgorato da Sonia? Sì, tipo San Paolo, sulla via di Damasco".

E ancora: "Sei romantico?", chiede la Toffanin a Bonolis. E lui: "No", secco. "E Sonia è romantica?". "No", replica sempre lui. Ma lei si lamenta: "Posso rispondere io?", "Bene... ma cosa vuoi dire? Che sei romantica? Dai, non dire fesserie". E giù risate della Toffanin.

Dunque si passa al Gf Vip, dove la Bruganelli è opinionista, in perenne contrasto con Adriana Volpe. Bonolis ha rivelato di seguire sempre Sonia nel reality, che per lei è la prima avventura televisiva. Certo, la segue ma a modo suo: registra il programma e poi lo fa andare avanti velocemente per gustarsi solo i momenti in cui la consorte partecipa attivamente. "Sei fantastico, tu guardi solo quando c’è lei e poi mandi avanti", commenta la Toffanin. E Bonolis: "Sì, però mi fermo pochissimo". E chissà cosa ne pensa Alfonso Signorini, conduttore del Gf Vip. Una mezza gaffe, a cui prova a mettere una toppa proprio la Toffanin: "Dai, non è vero". O forse sì...

