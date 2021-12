GfVip, Miriana Trevisan in crisi: "Questa cosa con Biagio...", domande indiscrete

Francesco Fredella 08 dicembre 2021 a

Al Grande Fratello vip volano gli stracci. Ancora una volta. Miriana Trevisan non sopporta Soleil Sorge. E dice: “A me nessuno dice stai zitta!”. Facciamo un piccolo passo indietro, riavvolgiamo il nastro. Miriana Trevisan una delle concorrenti del GF Vip 6 è palesemente stufa degli atteggiamenti di Soleil Sorge. La showgirl si lascia andare ad una confessione con Sophie Codegoni e Lulù Selassiè. Sbotta per davvero. “Ha raccontato cose che non esistono”, dice la Trevisan. Molti concorrenti della casa sembrano essere stanchi del comportamento di Soleil Sorge. “Non capisco il tutto, dopo un po’ ti stanchi, odio gratuito, è stanchezza, ora c’è questa cosa qua di Biagio che mi chiedono e mi fanno…”, continua.

Le tensioni, nella casa di Cinecittà che si trasforma in una polveriera, non mancano. Sophie, che si rende conto di quello che sta accadendo, cerca di rassicurare la sua compagna di gioco così: “Devi goderti le cose senza pensare troppo alla lunga, di lui stai tranquilla perchè sono sicura che è molto più sereno, sicuramente sta bene”. Miriana, però, fa capire a tutti di provare una forte insoddisfazione. "Ormai per fortuna al pubblico ho dimostrato”. Subito dopo la showgirl parla ancora di Soleil: “Il cercare rissa a me non piace, lo sai quante volte si permette di dirmi mentre c’è una cosa stai zitta. Che dovrei fare litigare? E’ un continuo, comandi tu? Ma chi sei? Ma vai vai”.

Sophie ha fatto capire di pensarla come Miriana, infatti riferendosi a Soleil ha detto: “Ha sempre da ridire su qualcosa, se dico ad Alfonso certo che mi dispiace vedere piangere Maria, a ma che cosa stai dicendo, ma se non sai le vicende. Dice tante bugie, lei ha mentito sui fatti e le danno corda, ha raccontato cose che non esistono, mentire non si fa”. Sophie Codegoni comprende lo sfogo di Miriana Trevisan ed aggiunge: “A te ne dice di ogni, fa questi discorsi su di te facendoti vedere per quello che non sei, mi auguro che fuori si stia capendo veramente chi è Miriana”.

