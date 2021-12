GfVip oltre lo schifo, cos'hanno trovato nel bidet. "So il nome": Sophie Codegoni, degrado intimo da non credere

09 dicembre 2021 a

Al Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, Sophie Codegoni si è lasciata andare a una rivelazione che all’interno della Casa di Cinecittà qualcuno non rispetterebbe le regole dell’igiene. La Codegoni avrebbe trovato escrementi nel bidet dell’unico bagno presente. Tale rivelazione è arrivata nel momento in cui la giovanissima gieffina si è ritrovata a discutere animatamente con Valeria Marini. Le due hanno dato vita a duro scontro sulle pulizie. La Marini ha accusato la Codegoni di essere poco collaborativa quando si tratta dei turni scelti.

La Codegoni però ha risposto in maniera clamorosa: “Tu non hai visto niente Valeria… Abbiamo trovato la cacca nel bidet. E me lo sono dovuto pulire io… Dovresti parlare con altri, non con me. Sono 4 i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche”. Non ha però voluto indicare i nomi dei gieffini.

L’ex tronista ci ha tenuto a far notare che l’unica sua pecca è quella di lasciare in disordine la camera da letto. Sui social i telespettatori hanno commentato quanto rivelato dalla Codegoni. La Codegoni ha aggiunto di aver trovato anche “pipì per terra”, oltre che le cicche di sigarette ovunque. Pare che subito dopo Valeria Marini abbia confermato il racconto fatto da Sophie Codegoni sullo squallore che avverrebbe in bagno

