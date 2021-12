GfVip, Manuel e Lulù Selassiè nel letto: "Effusioni spinte". Di notte, la loro "prima volta"

Francesco Fredella 10 dicembre 2021 a

Colpo di scena o, forse, colpo di coda: l'amicizia tra Lulù e Bortuzzo - che sembrava essere giunta al capolinea - adesso torna a far parlare. “Qui non si capisce più una mazza”, dice Aldo Montano. E non ha tutti i torti: vede Manuel fare un massaggio super hot al lato B (sodissimo) di ‘Lulù’ Selassiè. Però, il nuotatore nomina la ragazza, dissociandosi da alcuni suoi atteggiamenti, mandando ancora una volta in confusione i concorrenti della casa più spiata d'Italia. Nelle scorse ore c'è stato pure un bacio infuocato tra i due ragazzi.

Manuel trascina a sé Lulù: è di nuovo passione? Pare di sì, ma a fasi alterne. Il riavvicinamento arriva dopo alcuni giorni in cui Manuel allontana Lulù. Poi decide di dire sì e farle un massaggio super hot. Non mancano coccole e frasi dolcissime prima di andare a dormire. Le immagini del massaggio fanno il giro della Rete in pochissimo tempo, Twitter s'infiamma. Intanto, Manuel Bortuzzo sembra fare mea culpa nei confronti di Lulù.

E dice: “Tante volte ho sbagliato io, invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua”. Non riesci a starmi indifferente. Il punto è che non riesco ad avere indifferenza e ci sono stato male davvero per quello che è successo. Io non lo faccio vedere quando sto male, non ti ho mai detto ‘Lulù sto male per te’. Tante cose mi facevano stare male e mi dicevo ‘peccato che sta andando così’. È per questo che mi nascevano tremila pensieri, ora in me avrai un punto di riferimento”. Cosa accadrà stasera? Mettetevi comodi e godetevi le ultimissime.

