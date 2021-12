GfVip, Alex Belli e Delia "coppia aperta"? Sesso, aria di corna: cosa mandano in onda, lui sbrocca

11 dicembre 2021 a

Chi è l'uomo con cui è stata beccata Delia Duran? Mentre da una parte sembra essere nato qualcosa tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del GfVip, dall'altra c'è Delia, che di recente è stata paparazzata mentre si scambia baci ed effusioni con un altro. Quando Alfonso Signorini ha mostrato quelle foto all'inquilino, quest'ultimo ha fatto spallucce, dicendo di non essere affatto preoccupato. Tutt'altro. Si è detto arrabbiato e ha accusato la moglie di aver montato tutto ad arte.

Ma chi è quest'uomo misterioso con cui è stata sorpresa la Duran? Lo ha scoperto il portale Very Inutil People, entrando in contatto con la sua ex fidanzata, la quale ha rivelato che in realtà si tratta di fotografie e paparazzate orchestrate. Il giovane in questione, comunque, si chiama Carlo Cuozzo ed è un imprenditore 24enne di Napoli. La sua ex ha detto: "Siamo stati insieme per quattro mesi, lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti, fino a quando un giorno non si è presentata questa ‘opportunità di lavoro’ per crescere nel suo settore e per farsi conoscere. Lui mi dice che non può più stare insieme a me perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile". I due, quindi, si sono lasciati, per poi tornare insieme dopo un paio di settimane.

Ma anche la seconda volta non è andata bene: "Ci siamo lasciati di nuovo perché lui avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli. Ovviamente io non ho accettato la cosa e ci siamo lasciati, anche se lui continuava a ripetermi che era tutta finzione ed era solo una cosa lavorativa. Sabato scorso ci siamo lasciati e lui martedì stava già a Milano per scattare queste foto”.

