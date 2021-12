GfVip, Alex Belli perde le staffe: "Fancu**, gioco di mer**". Pugni e calci, la regia fa calare la "censura" su tutta la casa

11 dicembre 2021 a

Una sfuriata senza precedenti quella di cui si è reso protagonista Alex Belli poco fa nella casa del GfVip. L'attore ha fatto volare calci, pugni e insulti, chiedendo insistentemente di farsi aprire la porta rossa così da uscire. Il motivo? Nessun dei suoi familiari gli ha inviato un video di incoraggiamento, come invece è successo agli altri inquilini. La situazione, però, è finita del tutto fuori controllo, con la regia che è stata costretta a "censurare" tutta la casa.

Dopo non aver ricevuto nessun messaggio né da parte di Delia né da parte dei suoi parenti, l'attore ha perso completamente la calma e ha iniziato a sferrare calci e pugni contro la porta rossa, urlando: "Fancu**. Gioco di mer**”. E poi: "Apritemi la porta, vi giuro che se non aprite la porta vado fuori di testa”. Soleil l’ha subito ripreso: "E' inutile fare queste scenate, che teatrino”. Ma lui, sempre urlando, ha replicato: “Non sono scenate, me ne vado a fancu**”.

Nel frattempo, gli utenti sui social hanno notato che non solo la regia ha smesso di inquadrare gran parte della casa ma anche che agli inquilini inquadrati che hanno parlato della faccenda sono stati silenziati i microfoni. Qualcosa però sembra essere sfuggito. “Non capisce adesso cosa sta succedendo fuori, prima pensava di avere tutto sotto controllo”, ha detto Valeria Marini. Stando a quanto filtrato finora, comunque, pare che Alex non abbia abbandonato il gioco. Dopo la sfuriata è stato chiamato in confessionale dove è rimasto per molti minuti.

