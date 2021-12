Soleil Sorge "regina di Mediaset"? Pesantissime voci di corridoio: dove la vogliono mandare

Francesco Fredella 13 dicembre 2021 a

Per Soleil Sorge potrebbe arrivare una seconda vita televisiva, dopo il Grande Fratello. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che dopo il Gf Vip Mediaset abbia un progetto per lei. Quale? L'approdo all'Isola dei famosi.

Sembra, tra l'altro, un film già visto: lo scorso anno Tommaso Zorzi, vincitore dell'edizione del GF vip, è diventato opinionista con una promozione di fatto ed improvvisa. Quest'anno la Produzione dell'Isola pare che abbia messo gli occhi su Soleil Sorge, ex tronista di Uomini e donne. L'indiscrezione arriva dalle colonne del settimanale Vero.

Ma per Soleil Sorge si tratterebbe di un ritorno all'Isola, visto che ha ricoperto il ruolo di concorrente diversi anni fa. Ora, però, fare l'opinionista, cosa ben diversa. Sempre da rumors, il programma partirà ad aprile subito dopo la fine del Grande Fratello Vip e sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi.

Sicuramente Soleil Sorge conosce bene le dinamiche dell’Isola dei Famosi perché è stata una delle concorrenti nel 2019: la sua partecipazione fece molto discutere per i litigi con i naufraghi. E poi ci fu quel flirt con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, che ha monopolizzato praticamente per mesi la cronaca rosa. Adesso, stesso copione, Soleil Sorge sembra avere una simpatia particolare per Alex Belli - che ha avuto una brutta crisi di nervi ed ha intenzione di lasciare il Gf vip. Lo farà per davvero? Soleil, in questo caso, perderebbe un alleato di ferro all'interno della casa più spiata d'Italia. Altrimenti deve arrendersi ed andare avanti lo stesso cambiando strategia.

