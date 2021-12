Ballando con le stelle, Morgan e le accuse-choc a Selvaggia Lucarelli: "Rubi soldi, devi essere licenziata"

19 dicembre 2021 a

a

a

Ultima puntata di questa stagione di Ballando con le Stelle e ultima ruggente polemica tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Già, nello studio di Rai 1, nel regno di Milly Carlucci, sabato 18 dicembre è successo di tutto. Il punto è che l'ex frontman dei Bluvertigo è stato sconfitto e ha sbrioccato, di brutto. Terzo in classifica, a Ballando trionfano Arisa Vito Coppola.

"Non ho mai raccomandato nessuno, ma...". Paolo Belli, la bomba a poche ore da "Ballando"

Ma procediamo con ordine. In gara restano quattro coppie (Sabrina Salerno e Samuel Peron, Morgan e Alessandra Tripoli, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale e Arisa e Vito Coppola), chiamate ad esibirsi sul palco per guadagnarsi l'ultima esibizione, quella per la vittoria, quella che determinerà primo secondo posto. Primi a scendere in pista Morgan e Arisa. E quando arrivano i voti, si scatena il caos: Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith preferiscono Morgan mentre gli altri Arisa.

"Il mio show dal vivo, in discoteca". Arisa sempre più spinta: dopo il film a luci rosse... l'ultima follia

Ed ecco che a questo punto Marco Castoldi parte in quarta contro Selvaggia Lucarelli, dopo essere rimasto incredibilmente calmo fino a quel punto della diretta: "Se le votazioni non fossero ancora aperte direi quello che penso di Mariotto e Selvaggia", ha premesso. E poco dopo strappa il microfono e lo fa: "Spero che la prossima edizione voi non ci siate, due giudici come voi andrebbero licenziati, dovete smettere di rubare lo stipendio siete anti-artistici", ha picchiato durissimo. Milly Carlucci chiede di chiudere la polemica, ma la blogger alza il ditino e si scaglia pure contro di lei: "Quindi ora non possiamo rispondere, non è giusto". Ma la Carlucci è intransigente: no, non si risponde. Morgan vada al posto e Selvaggia Lucarelli stia zitta: Milly contiene il caos all'ultima puntata. Eppure Morgan chiude con un pollice verso rivolto alla giuria, nel caso il concetto ancora non fosse chiaro...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.