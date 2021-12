Ballando, cannonata contro Arisa dopo la vittoria: "Mostrare le zi*** aiuta". Legittimo sospetto, chi apre il fuoco

19 dicembre 2021 a

Cala il sipario su una bellissima edizione di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Ieri sera, sabato 18 dicembre, l'ultimissima puntata della stagione. Una puntata in cui si è consumato l'ennesimo litigio della stagione tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, insomma ormai non fa nemmeno più notizia.

Ma, soprattutto, è stata la puntata della vittoria di Arisa e Vito Coppola, primi nella classifica finale: i due, affiatatissimi, hanno strappato lo scettro di Ballando. E, lo si ricorda, i due sembrano avere grande feeling: la loro storia passerà dalla danza all'amore? Ai posteri l'ardua sentenza.

Milly Carlucci zittisce Selvaggia Lucarelli e lei frigna: "Non è giusto", il punto più basso

Per inciso, questa edizione di Ballando è quella che ha segnato la svolta sexy di Arisa: le immagini provocanti sui social, la confessione circa la volontà di cimentarsi col cinema erotico e via discorrendo. Insomma, una Rosalba Pippa come fino a quest'anno non si era mai vista.

Ed ecco che così, mixando la svolta di Arisa e il trionfo di quest'ultima al varietà di Rai 1, piove l'entrata a gamba tesa di Dagospia, che riserva un titolo corrosivo all'esito della finalissima di Ballando. Sul sito diretto da Roberto D'Agostino, infatti, si legge: "E anche questo Ballando se lo semo levati dalle palle! Mostrare le zinne porta sempre bene: Arisa vince il talent condotto da Milly Carlucci battendo in finale Bianca Gascoigne". E insomma, il Dago-sospetto è che la malizia, in questa vittoria, un ruolo lo abbia giocato...

