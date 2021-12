Ballando, Arisa scatena un terremoto in Rai: "Evidentemente non piace", clamorosa accusa ad Amadeus in prima serata

19 dicembre 2021 a

All'ultima puntata di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci in onda su Rai 1, esplode una polemica che fa tremare Viale Mazzini. Già, tutto in Rai. Ad accendere la miccia è Arisa, vincitrice della finale di ieri sera, sabato 18 dicembre, insieme a Vito Coppola grazie a un valzer sulle note del brano La casa dell'amore possibile (e, tra i due, la passione continua a crescere).

Ma il ballo, con la polemica, non c'entra. Il punto è che al momento della votazione Selvaggia Lucarelli fa una domanda che per Rosalba Pippa si trasforma in una sorta di assist: "Quante volte hai partecipato a Sanremo, tredici?". Ed ecco che Arisa replica con queste parole: "No, otto. Ma io sarei andata anche quest'anno". E Selvaggia: "Come mai? Non mi dire che hai fatto la fine dei Jalisse?". Ed ecco che la cantante lucana sgancia la sua bombetta: "Beh, no... loro ci sono stati una volta e io otto. Ma evidentemente la mia canzone non è piaciuta".

Insomma, Arisa ha rivelato di essere stata esclusa dal Festival di Sanremo 2022, accusando di fatto Amadeus, direttore artistico della kermesse e responsabile nella selezione dei brani in gara. La confessione di Arisa, per inciso, ha scatenato internauti e twittaroli che seguono Ballando, i quali si sono scagliati in massa proprio contro Amadeus: "Come ha osato tenerla fuori?", "Prendono Ana Mena e non lei?", "Amadeus riuscirà a dormire di notte?", si leggeva nei cinguettii. Già, Arisa ha innescato la valanga...

