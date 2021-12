Ballando, Milly Carlucci zittisce Selvaggia Lucarelli e lei frigna: "Non è giusto", il punto più basso

19 dicembre 2021 a

Finale con rissa, scontata, a Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci in onda su Rai 1 ieri sera, sabato 18 dicembre, la finalissima vinta da Arisa e dal "suo" Vito Coppola.

Ma la rissa, va da sé, non ha coinvolto la mite Rosalba Pippa e il suo insegnante di ballo, ma i "frizzantini" Morgan e Selvaggia Lucarelli, che hanno passato l'intera edizione a massacrarsi reciprocamente. Ad aver sbroccato per primo, in questo caso e come spesso gli accade, è stato l'ex frontaman dei Bluvertigo, il quale dopo aver incassato la consueta e scontata bocciatura di Selvaggia (se cambiasse copione farebbe un piacere a tutti), de facto è passato agli insulti contro di lei e Guillermo Mariotto: "Spero che la prossima edizione voi non ci siate, due giudici come voi andrebbero licenziati, dovete smettere di rubare lo stipendio siete anti-artistici", ha commentato.

Parole alle quali la blogger avrebbe voluto replicare, peccato però che la padrona di casa, Milly Carlucci, ha spento lo scontro sul nascere, imponendo una sorta di silenzio stampa sulla vicenda. No, Milly non voleva un'ultima rissa. E dopo averla zittita, ecco che però Selvaggia Lucarelli se l'è presa direttamente con la Carlucci, alla quale ha riservato una battuta assai polemica: "Quindi ora non possiamo rispondere? Non è giusto", ha affermato stizzita. No, non può risponde...

