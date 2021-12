GfVip, Valeria Marini fa saltare in aria il reality: "Basta, mi tolgo, non mi sento a mio agio"

20 dicembre 2021 a

a

a

Aria di boicottaggio al Grande Fratello Vip. E che boicottaggio: Valeria Marini minaccia di non partecipare allo spettacolo natalizio nella casa per protesta. Motivo? Le stanno dando troppo poco spazio. Lei, donna copertina del Bagaglino e ultima star del varietà italiano un affronto bello e buono.

"Ti ho visto tromb***, cogl***". Delia Duran, il microfono resta aperto: disastro su Canale 5, Alex umiliato





La casa di Cinecittà dov'è in corso il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è in subbuglio. I concorrenti sono impegnati nelle prove quotidiane, tra canti e balli. Sulla carta, pane per i denti della Valeriona nazionale. Peccato che proprio lei si sia lamentata in maniera molto, molto rumorosa: "Non mi trovo, non fa per me". Vorrebbe la luce dei riflettori su di sé, se non proprio il teatrale "occhio di bue", e invece sarà costretta a condividere tempi e spazi con qualche donzella parvenu della televisione.

"Altro che reality". Ricordate Cristina del Grande Fratello? "Tutto pilotato", nuova bomba su Signorini

"Non sono abituata ad andare dietro… - si è sfogata nella casa - Non mi trovo, poi in diretta io mi sento male e non mi sento al mio agio". Quindi, l'idea di farsi da parte: "Mi tolgo da questo numero, perché non fa per me questa soluzione…". Un bel guaio per Signorini e per Carmen Russo, designata coreografa e responsabile dei balletti: "Questa coreografia così com’è non va", ha accusato a chiare lettere la Marini. Non si tratterebbe però di capricci fini a se stessi. "Io sono abituata a stare in quella posizione sul palcoscenico…", si è difesa Valeria: "Non sono una prima donna, ma sono abituata a stare in quella posizione sul palco. Tutto qui".

"Attenta, butto giù la casa". Eva Grimaldi al Gf Vip, il terrore delle corna: volano minacce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.