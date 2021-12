Gf Vip, Sonia Bruganelli zittita lascia lo studio, lite in diretta con Signorini: "Basta così"

Francesco Fredella 21 dicembre 2021 a

Tensione al Gf Vip. nella puntata del 20 dicembre, Sonia Bruganelli lascia lo studio dopo un battibecco con Alfonso Signorini. Ma cosa è accaduto? La Bruganelli era stata chiamata a parlare sul caso Alex Belli e Soleil Sorge, quando Signorini l’ha interrotta. “Ok basta così Sonia, e basta anche te Alex. No, ora basta davvero, fatemi fare il mio lavoro. Sì ti ho dato la parola e come te l’ho data adesso ti dico che andiamo avanti. Se te l’ho data ricorda che posso anche togliertela. Tu non sei qui al centro. Se ti dico parla, parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlare. Basta così grazie. Fermati anche te Alex, stop“, ha detto il conduttore.

Ma la Bruganelli ha sbottato. Subito dopo hanno inquadrato la sedia vuota: Sonia è andata via. “Ma avete visto che la Bruganelli non è rientrata? Chissà cosa sarà successo durante gli spot”. – si legge su Twitter – “Oddio ma quindi si è arrabbiata sul serio. Sonia non è più accanto ad Adriana”. “Il vero colpo di scena è che la Bruganelli ha lasciato Alfonso e la Volpe da soli in studio”, scrivono gli utenti.

Si tratta di un vero terremoto negli studi del Grande Fratello vip. Ma cosa è accaduto durante la pubblicità? Mistero. Non è trapelato nulla, sembra che la rottura sia stata insanabile. Ennesimo colpo di scena in diretta. Cosa dirà Bonolis, marito della Bruganelli, dopo quello che è accaduto? In Rete già circolano “meme” di ogni tipo.

